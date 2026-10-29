Eskişehir'de büyükler ve çocuklara 150 Eskişehirspor kombinesi hediye edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak'ın ev sahipliğinde kuruluşlarda gerçekleştirilen ziyarette, büyükler ve çocuklarla sohbet edildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla büyükler ve çocuklarla bir araya geldi.

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