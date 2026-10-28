Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: 148 milyon TL'lik para trafiği deşifre oldu

Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan mağdur ifadeleri, şüpheli savunmaları ve dijital materyal incelemelerinin detayları da ortaya çıktı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, para karşılığı cinsel ilişki amacıyla yerli ve yabancı çok sayıda kadının kente getirildiği, otel, apart ve evlerde konaklatıldığı belirlendi. 23 Ekim tarihinde Eskişehir, İstanbul, Ankara, Kastamonu ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Mağdur ve şüpheli ifadeleri dosyada

Soruşturma kapsamında mağdur olarak ifadesi alınan Fas uyruklu N.E.H., 2021 yılında ülkeye geldiğini ve ismini hatırlamadığı Özbekistan uyruklu bir kadın aracılığıyla 'Gürcan Otomotiv' rumuzlu hat kullanan şahısla görüştüğünü belirtti. N.E.H., bu şahsın kendisinin bulduğu müşterilerle para karşılığında cinsel ilişkiye gireceğini, müşterileri kendisinin araçla götürüp getireceğini ve kazancın yarısını vereceğini söylediğini aktardı. Ayrıca 24 Nisan 2026'da 'SELEN' rumuzlu ilanla, 7 Mayıs 2026'da ise 'Selin' rumuzlu ilanla internet üzerinden müşteri arayan yabancı uyruklu kadınların Hangover Otel'de müşteriye giderken yakalandıkları kaydedildi.

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Dosyadaki şüphelilerden M.T. ise ifadesinde, WhatsApp yazışmalarındaki konumların 'Alberto' isimli kişinin bayanları müşteriye götürmesi için gönderdiği adresler olduğunu öne sürdü. M.T., hiçbir bayana müşteri bulmadığını, müşterilerin Alberto isimli WhatsApp grubundan geldiğini ve konumlara taşıma işi yaptığını iddia etti.

İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri

Soruşturma dosyasındaki dijital incelemelerde, internet sitelerinde 'SELEN' ve 'Selin' gibi rumuzlarla verilen ilanlar üzerinden organizasyon yürütüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin müşterilerle WhatsApp grupları üzerinden iletişim kurduğu, görüşme sürelerine göre (1 saat, 2 saat, 3 saat ve gecelik) fiyat listeleri belirlediği ve ulaşım için taksi/transfer ücreti talep ettiği belirlendi.

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148 milyon TL'lik para trafiği

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de mali incelemeler oldu. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148 milyon 475 bin 595 TL 20 kuruşluk para hareketliliği olduğu tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, sim kart, dekont ve ajanda notuna el konulurken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.