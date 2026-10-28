Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: 148 milyon TL'lik para trafiği deşifre oldu

        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: 148 milyon TL'lik para trafiği deşifre oldu

        Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan mağdur ifadeleri, şüpheli savunmaları ve dijital materyal incelemelerinin detayları da ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: 148 milyon TL'lik para trafiği deşifre oldu

        Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan mağdur ifadeleri, şüpheli savunmaları ve dijital materyal incelemelerinin detayları da ortaya çıktı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, para karşılığı cinsel ilişki amacıyla yerli ve yabancı çok sayıda kadının kente getirildiği, otel, apart ve evlerde konaklatıldığı belirlendi. 23 Ekim tarihinde Eskişehir, İstanbul, Ankara, Kastamonu ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        REKLAM

        Mağdur ve şüpheli ifadeleri dosyada

        Soruşturma kapsamında mağdur olarak ifadesi alınan Fas uyruklu N.E.H., 2021 yılında ülkeye geldiğini ve ismini hatırlamadığı Özbekistan uyruklu bir kadın aracılığıyla 'Gürcan Otomotiv' rumuzlu hat kullanan şahısla görüştüğünü belirtti. N.E.H., bu şahsın kendisinin bulduğu müşterilerle para karşılığında cinsel ilişkiye gireceğini, müşterileri kendisinin araçla götürüp getireceğini ve kazancın yarısını vereceğini söylediğini aktardı. Ayrıca 24 Nisan 2026'da 'SELEN' rumuzlu ilanla, 7 Mayıs 2026'da ise 'Selin' rumuzlu ilanla internet üzerinden müşteri arayan yabancı uyruklu kadınların Hangover Otel'de müşteriye giderken yakalandıkları kaydedildi.

        REKLAM

        Dosyadaki şüphelilerden M.T. ise ifadesinde, WhatsApp yazışmalarındaki konumların 'Alberto' isimli kişinin bayanları müşteriye götürmesi için gönderdiği adresler olduğunu öne sürdü. M.T., hiçbir bayana müşteri bulmadığını, müşterilerin Alberto isimli WhatsApp grubundan geldiğini ve konumlara taşıma işi yaptığını iddia etti.

        İlanlar, WhatsApp grupları ve fiyat listeleri

        Soruşturma dosyasındaki dijital incelemelerde, internet sitelerinde 'SELEN' ve 'Selin' gibi rumuzlarla verilen ilanlar üzerinden organizasyon yürütüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin müşterilerle WhatsApp grupları üzerinden iletişim kurduğu, görüşme sürelerine göre (1 saat, 2 saat, 3 saat ve gecelik) fiyat listeleri belirlediği ve ulaşım için taksi/transfer ücreti talep ettiği belirlendi.

        REKLAM

        148 milyon TL'lik para trafiği

        Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de mali incelemeler oldu. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148 milyon 475 bin 595 TL 20 kuruşluk para hareketliliği olduğu tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, sim kart, dekont ve ajanda notuna el konulurken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesaj...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesaj...
        Eskişehir'de 'ceset ve kan lekesi' görünümlü araç polisi harekete geçirdi
        Eskişehir'de 'ceset ve kan lekesi' görünümlü araç polisi harekete geçirdi
        Başkan Ünlüce Avrupa Konseyi Kongresi'nde
        Başkan Ünlüce Avrupa Konseyi Kongresi'nde
        Minikler Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı
        Minikler Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı
        29 Ekim öncesi binalar dev Türk bayraklarıyla donatıldı
        29 Ekim öncesi binalar dev Türk bayraklarıyla donatıldı
        Anadolu Üniversitesi İÇEM öğrencileri Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı
        Anadolu Üniversitesi İÇEM öğrencileri Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı