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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:02 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gürcan, mesajında, Cumhuriyet'in milletin bağımsız yaşama iradesinin ve milli egemenliğe bağlılığının güçlü bir ifadesi olduğunu ifade etti.

        Milletin, Milli Mücadele'de gösterdiği fedakarlıklarla bağımsızlığından taviz vermeyeceğini dünyaya ilan ettiğini belirten Gürcan, Cumhuriyet'i gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye hedefiyle taşımanın önemine dikkati çekti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim, sağlık, savunma sanayisi, teknoloji, ulaşım ve sosyal politikalar alanlarında hayata geçirilen çalışmaların ülkenin gelişimine katkı sağladığını kaydeden Gürcan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyet'in ikinci asrını şekillendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

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        Çocukların ve gençlerin nitelikli eğitim imkanlarına kavuşmasının önemini vurgulayan Gürcan, bilim, kültür, sanat ve sporda başarılı, donanımlı ve milli bilinç sahibi nesiller yetiştirmenin geleceğe karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Gürcan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu ifade etti.

        Gürcan, Eskişehirlilerin ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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