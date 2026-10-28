29 Ekim öncesi binalar dev Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümü öncesinde Eskişehir'in işlek cadde ve sokaklarında bayrak seferberliği yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok binanın dış cephesine metrelerce uzunluktaki dev Türk bayrakları asıldı. Cadde boyunca binaların cephelerini kaplayan kırmızıbeyaz bayraklar kentte bayram coşkusunu hissettirirken, yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar bayraklarla kaplanan binaları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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