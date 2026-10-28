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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:32 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Albayrak, mesajında, tarihi şanlı zaferlerle dolu milletin, bağımsızlık karakterinden taviz vermeden destansı bir mücadeleyle kurduğu Cumhuriyet'in 103. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu ve büyük coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

        Yokluk ve imkansızlıklar içinde istiklalini kazanan milletin bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini kaydeden Albayrak, "Bir asrı devirip yeni bir yüzyıla adım attığımız bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, ülkemizi her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapma idealimizin en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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        Cumhuriyet'in milletin sarsılmaz iradesi ve kardeşliğin gücü üzerinde yükselmeye devam edeceğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

        "Bizler de AK Parti kadroları olarak Eskişehir'den bu büyük vizyona güç katmak, şehrimizi ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara ulaştırmak için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, kıymetli Eskişehirli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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