Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 848 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 848 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Operasyonda, 79 parça halinde toplam 848 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polisin operasyonda yakaladığı zanlı A.M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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