Odunpazarı Belediyesi'nden pazarlarda elektronik tartı denetimi

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5957 sayılı Kanun Pazar Uygulama Yönetmeliği kapsamında pazarlarda ölçü ve tartı aletlerinin hileli kullanımına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, son olarak Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde denetim yaptı. Kapalı pazarlarda öncelikli olarak yürütülen uygulama kapsamında, zabıta ekipleri pazar alanında Odunpazarı Belediyesi Tartı Kontrol Noktası kurdu. Burada alışveriş yapan vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri yeniden tarttırarak kontrol etme imkânı buldu.

Yapılan denetimlerde herhangi bir eksik gramaja rastlanmadı. Vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yalnızca Kapalı Pazar Yerleri ile sınırlı kalmayacağını, ilçedeki diğer pazarlarda da düzenli olarak sürdürüleceğini açıkladı. Yetkililer, vatandaşların haklarını korumak için kontrollerin aralıksız devam edeceği vurguladı.