Eskişehirspor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Siyahkırmızılı ekip, kupa mesaisi kapsamında oynayacağı Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, takımın maç gününe kadar hazırlıklarını tesislerinde sürdüreceği bildirildi.

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