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        Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eylül ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eylül ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

        TÜİK verilerine göre; Eskişehir’de 2026 Eylül ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 0,7 azalarak 166 milyon 438 bin dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 2026 Eylül ayında 136 milyon 316 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Türkiye’de ise, Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3 ithalat yüzde 5,6 arttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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