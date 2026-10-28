Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere aile içi iletişim semineri verildi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Odunpazarı 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Aile Eğitim Programı (AEP) ve Modüler AEP çerçevesinde düzenlenen programda, katılımcılara aile içi iletişimin önemi aktarıldı. Gerçekleştirilen seminere 190 tutuklu ve hükümlünün katılım sağladığı öğrenildi.

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