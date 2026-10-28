Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık ve hürriyetinden vazgeçmeyeceğinin, kendi geleceğini belirleme kararlılığının en güçlü ifadesi olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal meşalesinin, milletin fedakarlıklarıyla zafere ulaştığını ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandığını belirten Yılmaz, Eskişehir'in Milli Mücadele'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Eskişehir'in Birinci ve İkinci İnönü ile Kütahya-Eskişehir muharebelerinin yaşandığı topraklara sahip olduğunu aktaran Yılmaz, Eskişehirlilerin Milli Mücadele'de vatanın bağımsızlığı için gösterdikleri fedakarlıklarla Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli bir tarihî miras bıraktığını vurguladı.

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Yılmaz, Eskişehir'in Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki kalkınma hamlesinde de öncü şehirlerden biri olduğunu belirterek, demir yolları, sanayi, eğitim, havacılık, savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanlarındaki üretim ve yenilikçilik kültürüyle kentin Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer almaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıllık birikimiyle ikinci yüzyılında güçlü, üreten ve dünyada söz sahibi bir ülke olarak yoluna devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, milletimizin ortak eseri bağımsızlığımızın, kalkınmamızın ve geleceğimizin en güçlü güvencesidir. Bizlere düşen Cumhuriyetimizi korumak, kazanımlarını daha ileri taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır."

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Yılmaz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükranla andığını belirtti.

Eskişehirlilerin ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, Cumhuriyet'in 103. yılının ülkeye daha büyük hedeflere ulaşma azmi, millete huzur ve refah, gençlere ise güçlü bir gelecek getirmesini diledi.