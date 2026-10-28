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        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:40 Güncelleme:
        MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ve hür yaşama kararlılığının en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

        Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirten Sezer, Cumhuriyet'in milletin ortak değeri ve bağımsızlığın teminatı olduğunu kaydetti.

        Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek nesillere aktarmanın önemine değinen Sezer, milli ve manevi değerlere sahip çıkılması, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve ülkenin daha güçlü yarınlara taşınması gerektiğini vurguladı.

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        Sezer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu milli birlik ve beraberlik anlayışı doğrultusunda, devletin bekası, milletin huzuru ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Eskişehirlilerin ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Sezer, Cumhuriyet'in yüzyıllar boyunca bağımsız, güçlü ve müreffeh şekilde yaşaması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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