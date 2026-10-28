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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 848 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 848 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 848 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 848 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 79 parça halinde toplam 848 gram kokain maddesi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan A.M.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında soruşturma yürütülen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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