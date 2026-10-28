Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 848 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 848 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 848 gram kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 79 parça halinde toplam 848 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.M.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında soruşturma yürütülen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
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