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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Başkan Dökmeci, "Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur"

        Başkan Dökmeci, "Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur"

        Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Başkan Dökmeci, "Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur"

        Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile kutlama mesajı yayımladı.

        Başkan Dökmeci "Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye belirtti.

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