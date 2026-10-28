Başkan Albayrak, "Cumhuriyetin 103. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu ve büyük coşkusunu yaşıyoruz"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kapsamlı bir kutlama mesajı yayımladı.

Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletin, bağımsızlık karakterinden taviz vermeden destansı bir mücadeleyle kurduğu Cumhuriyetin 103. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu ve büyük coşkusunu yaşadıklarını belirten Başkan Albayrak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yokluk ve imkânsızlıklar içinde istiklalini kazanan bu millet, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bir asrı devirip yeni bir yüzyıla adım attığımız bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, ülkemizi her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapma idealimizin en somut göstergesidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin sarsılmaz iradesi ve kardeşliğimizin gücü üzerinde yükselmeye devam edecektir."

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AK Parti kadroları olarak Eskişehir'den bu büyük vizyona güç katmakta kararlı olduklarını vurgulayan Albayrak, şehrin ve ülkenin çok daha aydınlık yarınlara ulaştırılması için durmadan ve yorulmadan çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Albayrak, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; kıymetli Eskişehirli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."