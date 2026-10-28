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        Başkan Ünlüce Avrupa Konseyi Kongresi'nde

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 51. Genel Kurulu'na Türkiye Ulusal Heyeti üyesi olarak katıldı. Strazburg'daki toplantılarda yerel demokrasinin güçlendirilmesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün korunması ile demokratik gerileme risklerinin erken tespitine yönelik çalışmalar gündeme geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Başkan Ünlüce Avrupa Konseyi Kongresi'nde

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 51. Genel Kurulu’na Türkiye Ulusal Heyeti üyesi olarak katıldı. Strazburg’daki toplantılarda yerel demokrasinin güçlendirilmesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün korunması ile demokratik gerileme risklerinin erken tespitine yönelik çalışmalar gündeme geldi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Ulusal Heyeti üyesi olarak Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) 51. Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurul’da yerel demokrasinin güçlendirilmesi ve demokratik kurumların korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

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        Demokratik risklerin erken tespiti

        Genel Kurul’un öne çıkan başlıklarından biri, yerel ve bölgesel düzeyde demokratik gerileme risklerini erken aşamada belirlemeyi amaçlayan "Yerel ve Bölgesel Demokrasiye İlişkin Risk Uyarı Panosu" raporu oldu. Avrupa Konseyi’nin "Avrupa için Yeni Demokratik Pakt" çalışmalarına katkı sunan rapor; yerel yönetimlerin özerkliği, mali bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, seçimlerin adilliği ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımı gibi temel konuları ele alıyor. Çalışma, demokrasiye yönelik muhtemel risklerin erken belirlenmesini ve gerekli önlemlerin geliştirilmesini amaçlıyor.

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        Gençlerin katılımı ve iklim değişikliği de gündemde

        Kongre’nin 20262031 dönemi öncelikleri kapsamında demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün yerel düzeyde güçlendirilmesi de değerlendirildi. Yerel yönetimlerin yetki ve kaynaklarla desteklenmesi, gençlerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konuları da oturumlarda ele alındı.

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