AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan ESKİ'nin yeni nesil su sayacı değişimi için ücret talebine tepki

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni nesil su sayaçlarına ve online su yükleme sistemine geçiş uygulamasını eleştirerek, vatandaşlardan sayaç değişimi için 3 bin lira talep edilmesine tepki gösterdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni nesil su sayaçlarına ve online su yükleme sistemine geçişle ilgili yeni bir uygulama duyurulduğunu hatırlattı.

Söz konusu uygulamayla vatandaşlardan mevcut su sayaçlarını değiştirmelerinin ve bunun için 3 bin lira ödeme yapmalarının istendiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

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"Vatandaşımız su aboneliği sırasında kartlı sayaç bedeli ve bağlantı ücreti adı altında zaten 4 bin 500 lira ödemişken, neden bir kez daha cebinden para çıkarmak zorunda bırakılıyor? Bu nasıl bir kamu yönetimi anlayışıdır? Yıllardır hayata geçiremediğiniz, seçim dönemlerinde dahi vaat ettiğiniz online su yükleme sisteminin bedelini neden yine vatandaşa ödetiyorsunuz? Vatandaşımız mevcut sayacının parasını zaten ödemiş. Şimdi yıllardır yapılamayan bir hizmeti hayata geçirmek için neden yeniden sayaç değiştirmeye ve 3 bin lira daha ödemeye mecbur bırakılıyor? Yönetemediğiniz kurumun, zamanında hayata geçiremediğiniz hizmetlerin faturasını vatandaşa kesemezsiniz.

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Yıllardır ESKİ'de yaşanan yönetim sorunlarının, plansızlığın ve liyakat konusundaki tartışmaların gölgesinde, bugün gelinen noktada çözümün maliyetini yine vatandaşımızın sırtına yüklemek kabul edilemez. Teknoloji gelişiyor, dijital hizmetler yaygınlaşıyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştırması gereken bir sistem, neden yeni bir masraf kapısına dönüşüyor?"

Hatipoğlu, ESKİ Genel Müdürlüğü yönetimine çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

"Bu uygulamayı yeniden değerlendirin ve bu yanlıştan derhal dönün. Online su yükleme sistemini vatandaşımıza yeni bir mali yük getirmeden hayata geçirin. Mevcut sayaçlarının bedelini daha önce ödemiş olan hemşehrilerimizi yeniden ödeme yapmak zorunda bırakmayın. Eskişehirli hemşehrilerimizin sırtına yeni yükler bindirmek yerine, yıllardır yerine getirilemeyen vaatlerin hesabını verin. Unutmayın kamu hizmeti vatandaşa masraf çıkarmak değil, vatandaşın yükünü hafifletmektir. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Eskişehirli hemşehrilerimizin hakkını ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğiz."