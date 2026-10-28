Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan ESKİ'nin yeni nesil su sayacı değişimi için ücret talebine tepki

        AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan ESKİ'nin yeni nesil su sayacı değişimi için ücret talebine tepki

        AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni nesil su sayaçlarına ve online su yükleme sistemine geçiş uygulamasını eleştirerek, vatandaşlardan sayaç değişimi için 3 bin lira talep edilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:39 Güncelleme:
        AK Parti MKYK Üyesi Hatipoğlu'ndan ESKİ'nin yeni nesil su sayacı değişimi için ücret talebine tepki

        AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün yeni nesil su sayaçlarına ve online su yükleme sistemine geçiş uygulamasını eleştirerek, vatandaşlardan sayaç değişimi için 3 bin lira talep edilmesine tepki gösterdi.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni nesil su sayaçlarına ve online su yükleme sistemine geçişle ilgili yeni bir uygulama duyurulduğunu hatırlattı.

        Söz konusu uygulamayla vatandaşlardan mevcut su sayaçlarını değiştirmelerinin ve bunun için 3 bin lira ödeme yapmalarının istendiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Vatandaşımız su aboneliği sırasında kartlı sayaç bedeli ve bağlantı ücreti adı altında zaten 4 bin 500 lira ödemişken, neden bir kez daha cebinden para çıkarmak zorunda bırakılıyor? Bu nasıl bir kamu yönetimi anlayışıdır? Yıllardır hayata geçiremediğiniz, seçim dönemlerinde dahi vaat ettiğiniz online su yükleme sisteminin bedelini neden yine vatandaşa ödetiyorsunuz? Vatandaşımız mevcut sayacının parasını zaten ödemiş. Şimdi yıllardır yapılamayan bir hizmeti hayata geçirmek için neden yeniden sayaç değiştirmeye ve 3 bin lira daha ödemeye mecbur bırakılıyor? Yönetemediğiniz kurumun, zamanında hayata geçiremediğiniz hizmetlerin faturasını vatandaşa kesemezsiniz.

        REKLAM

        Yıllardır ESKİ'de yaşanan yönetim sorunlarının, plansızlığın ve liyakat konusundaki tartışmaların gölgesinde, bugün gelinen noktada çözümün maliyetini yine vatandaşımızın sırtına yüklemek kabul edilemez. Teknoloji gelişiyor, dijital hizmetler yaygınlaşıyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştırması gereken bir sistem, neden yeni bir masraf kapısına dönüşüyor?"

        Hatipoğlu, ESKİ Genel Müdürlüğü yönetimine çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:

        "Bu uygulamayı yeniden değerlendirin ve bu yanlıştan derhal dönün. Online su yükleme sistemini vatandaşımıza yeni bir mali yük getirmeden hayata geçirin. Mevcut sayaçlarının bedelini daha önce ödemiş olan hemşehrilerimizi yeniden ödeme yapmak zorunda bırakmayın. Eskişehirli hemşehrilerimizin sırtına yeni yükler bindirmek yerine, yıllardır yerine getirilemeyen vaatlerin hesabını verin. Unutmayın kamu hizmeti vatandaşa masraf çıkarmak değil, vatandaşın yükünü hafifletmektir. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Eskişehirli hemşehrilerimizin hakkını ve hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesaj...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesaj...
        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: 148 milyon T...
        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: 148 milyon T...
        Eskişehir'de 'ceset ve kan lekesi' görünümlü araç polisi harekete geçirdi
        Eskişehir'de 'ceset ve kan lekesi' görünümlü araç polisi harekete geçirdi
        Başkan Ünlüce Avrupa Konseyi Kongresi'nde
        Başkan Ünlüce Avrupa Konseyi Kongresi'nde
        Minikler Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı
        Minikler Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı
        29 Ekim öncesi binalar dev Türk bayraklarıyla donatıldı
        29 Ekim öncesi binalar dev Türk bayraklarıyla donatıldı