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        Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı spor ve sanat etkinlikleriyle kutlandı

        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sporcular müsabakalarda yarıştı, gençler tiyatro gösterisi sundu​​​​​​​.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı spor ve sanat etkinlikleriyle kutlandı

        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sporcular müsabakalarda yarıştı, gençler tiyatro gösterisi sundu​​​​​​​.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Hemsball Turnuvası'nda katılımcılar mücadele etti.

        Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen judo müsabakalarında sporcular, dereceye girebilmek için yarıştı.

        Havalı Silahlar Atıcılık Kupası ise Porsuk Spor Salonu'nda düzenlendi. Müsabakalarda sporcular, hedefi en iyi şekilde vurmak için mücadele etti.

        Öte yandan, Yunus Emre Gençlik Merkezi tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gençlik tiyatrosu sahnelendi.

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        Gençlerin hazırladığı gösteride Cumhuriyet'in değerleri sanat aracılığıyla anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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