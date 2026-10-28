Jandarmadan ilkokula 29 Ekim sürprizi: Miniklerle sınıflar süslendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma personeli ve öğrenciler sınıfları bayraklar ve süslerle donattı. Etkinlik boyunca minik öğrencilere Jandarma mesleğini tanıtmak maksadıyla "Tim Jandarma" çizgi filmi/videosu izletildi. Keyifli anların yaşandığı buluşmada öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak bayram sevinci paylaşıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, 28 Ekim 2026 tarihinde 09.0011.00 saatleri arasında Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çukurhisar İlkokulu'nun 1A ve 1B sınıfı öğrencilerine anlamlı bir ziyarette bulundu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Tepebaşı ilçesindeki Çukurhisar İlkokulu'nu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi ve sınıfları birlikte süsledi.

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