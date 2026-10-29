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        Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Cumhuriyet Bayramı ziyareti

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çukurhisar İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Cumhuriyet Bayramı ziyareti

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çukurhisar İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı ilçesindeki okulda gerçekleştirilen ziyarette, 1-A ve 1-B sınıfı öğrencileriyle birlikte sınıflar süslendi.

        Etkinlikte öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı ve "Tim Jandarma" videosu izletildi.

        Jandarma personeli, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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