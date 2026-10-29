Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Cumhuriyet Bayramı ziyareti
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çukurhisar İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi.
Giriş: 29.10.2026 - 09:25 Güncelleme:
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çukurhisar İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı ilçesindeki okulda gerçekleştirilen ziyarette, 1-A ve 1-B sınıfı öğrencileriyle birlikte sınıflar süslendi.
Etkinlikte öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı ve "Tim Jandarma" videosu izletildi.
Jandarma personeli, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
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