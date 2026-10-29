Eskişehir Şehir Hastanesi'nde son 2 yılda 32 kelebek hastasının ameliyatı gerçekleştirildi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul: "Eskişehir Şehir Hastanesi'nde günümüzde yapılamayacak operasyon bulunmamaktadır"

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde son 2 yılda 32 kelebek hastasının başarıyla ameliyat edildiğini söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul, "Eskişehir Şehir Hastanesi'nde günümüzde yapılamayacak operasyon bulunmamaktadır" dedi.

Her yıl 2531 Ekim tarihleri arasında Kelebek Hastalığı (Epidermolizis Bülloza EB) Farkındalık Haftası kutlanıyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul, farkındalık haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. Calavul, "Kelebek hastalığı, diğer adıyla Epidermolizis Bülloza, ciltte oluşan bir hastalıktır; doğumda var oluyor. Hasta doğduğundan itibaren cildinde çok ciddi hasarlar meydana gelebiliyor. En ufak bir sürtünmede dahi yaralar oluşabiliyor, bazen kansere dönüşebiliyor, zamanla hastaların parmak araları ve elleri tamamen kapanabiliyor" şeklinde konuştu.

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"Yaklaşık 32 kelebek hastasının ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik"

Eskişehir'de yürütülen çalışmalardan bahseden Op. Dr. Abdülkadir Calavul, "Geçen 2 yılda İl Sağlık Müdürü Yaşar Bey ve Başhekimimiz Alper Bey'in destekleriyle hastanede kurduğumuz bir ekiple birlikte yaklaşık 32 kelebek hastasının ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Şehir hastaneleri şu an günümüzde üniversite hastaneleri gibi tam teşekküllü ve tam donanımlı hastaneler olmuştur. Bu hastaların ameliyatlarını şehir hastanelerinde yapabilmemiz bunun en önemli delilidir. Bu hastaneler de artık üniversite hastaneleri gibi çok büyük, zor, nadir ve yoğun bakım gerektiren hastalıkların tedavisi yapılabilmektedir. Hemen hemen tüm zor vakaları yapabiliyoruz. Geçmişte de dediğim gibi biz bu ameliyatları yaptık. Ben Eskişehir'den ayrıldım ancak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde günümüzde yapılamayacak operasyon bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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"Birçok vatandaş bu durumun farkında değiller"

Op. Dr. Calavul, sözlerinin devamında şu sözlere yer verdi:

"Hastalar ve biz doktorlar Kelebek Hastalığının farkındayız ama birçok vatandaş bu durumun farkında değiller. Ekim ayının son haftası farkındalık haftası olduğu için tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmayı, bu hastaların yaşadığı zorlukları insanları göstermeyi amaçlıyoruz. Tüm hastalara destek olmak ve yaşadıkları zorluklara birlikte göğüs germeyi hedefliyoruz."