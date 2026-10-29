Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de gün boyu aralıklarla yağış bekleniyor

        Eskişehir'de gün boyu aralıklarla yağış bekleniyor

        Eskişehir'de havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Eskişehir'de gün boyu aralıklarla yağış bekleniyor

        Eskişehir’de havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Eskişehir’de sabah saatlerinde aralıklı hafif yağmur ve yer yer yağmurlu, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgârların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmin beklenmektedir. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 19 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 11 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken, Odunpazarı ilçesinde 16, Tepebaşı ilçesinde ise 16 derece olması öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Elektrikli araçlara yoğun talep gösteriliyor Bayilerde 2-3 ay sıra verilmes...
        Elektrikli araçlara yoğun talep gösteriliyor Bayilerde 2-3 ay sıra verilmes...
        Gazinodaki yağma davasında kardeşinin kimliğini kullanan sanığa ceza talebi...
        Gazinodaki yağma davasında kardeşinin kimliğini kullanan sanığa ceza talebi...
        Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı feci kazanın kurtarma...
        Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı feci kazanın kurtarma...
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde son 2 yılda 32 kelebek hastasının ameliyatı g...
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde son 2 yılda 32 kelebek hastasının ameliyatı g...
        Eskişehir'den kısa kısa
        Eskişehir'den kısa kısa
        Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Cumhuriyet Bayramı ziyareti
        Eskişehir'de jandarmadan öğrencilere Cumhuriyet Bayramı ziyareti