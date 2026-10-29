Eskişehir'de gün boyu aralıklarla yağış bekleniyor
Eskişehir'de havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Eskişehir’de havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Eskişehir’de sabah saatlerinde aralıklı hafif yağmur ve yer yer yağmurlu, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi tahmin edilmektedir. Rüzgârların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmin beklenmektedir. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 19 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 11 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken, Odunpazarı ilçesinde 16, Tepebaşı ilçesinde ise 16 derece olması öngörülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.