Aktarlardan bitki çayı uyarısı

Eskişehir'de havaların soğumasıyla bitki çaylarına talep zirveye ulaşırken, kent esnaflarından aktar Semih Gökkaya, bilinçsiz tüketime karşı uyararak, bitki çaylarının kurallarına uygun içilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ekim ve kasım aylarıyla birlikte havaların soğuması ve yağışların artması mevsim geçişini tetikledi. Eskişehir'de kışlık ürünlere ve şifalı bitkilere olan ilgi artarken, bitki çaylarına talebin her sene olduğu gibi bu dönemde de zirveye ulaştığı belirtildi.

"21 gün kullandıktan sonra ara verilmeli"

Eskişehir'de en çok ıhlamur, adaçayı ve hibiskus tercih edilirken, esnaf Semih Gökkaya bitki çaylarının bilinçsiz tüketimine karşı uyarılarda bulundu. Bitki çaylarının aralıksız tüketiminin sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirten aktar Semih Gökkaya, "Yapacağımız her şeyin bir yan etkisi var. Uzun süre kullanımda adaçayı ve ıhlamur gibi bitkilerde toksik etkilere sebep olabilen maddeler bulunuyor. O yüzden 3 haftalık yani 21 günlük bir düzenleme öneriyoruz. 21 Gün kullandıktan sonra vücut bağışıklık kazanmadan ve toksik etkileri görmeden 1 hafta ile 15 gün arasında ara vermek çok daha sağlıklı oluyor" dedi.