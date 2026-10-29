Eskişehir'de Cumhuriyet coşkusu Gençlik Tiyatrosuyla sahneye taşındı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Emre Gençlik Merkezi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir tiyatro gösterisi düzenlendi.

Yunus Emre Gençlik Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununda, Cumhuriyetimizin kazanımları ve temel değerleri sanatın, müziğin ve tiyatronun evrensel diliyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Programın sonunda, bu anlamlı ve başarılı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm genç kursiyerlere ve eğitmenlere katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür edildi. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.