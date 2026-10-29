Eskişehir'de Cumhuriyet coşkusunda jandarma ve komandolar nefes kesti

Ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriyi ilgiyle takip eden vatandaşlar, jandarma ve komando birliklerinin tüfekli geçiş ve gösterilerini cep telefonlarıyla kaydedildi.

Odunpazarı Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında jandarma ve komandoların gösterisi törene damga vurdu. Tören alanında yerlerini alan eğitimli komando birlikleri, sergiledikleri taktik gösteriler, tüfekli hareketler ve zorlu koreografileriyle izleyenleri büyüledi. Hareketleri uyumla gerçekleştiren ekipler, tören alanını dolduran yüzlerce Eskişehirliye gurur dolu anlar yaşattı.

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