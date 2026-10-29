Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı havalı silahlar atıcılık kupası gerçekleştirildi
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Kupası, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Kupası, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır bir atmosferde hayata geçirilen müsabakalarda sporcular, hedefe en iyi atışı yapabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılım sağlayan ve ter döken tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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