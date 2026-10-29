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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı havalı silahlar atıcılık kupası gerçekleştirildi

        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı havalı silahlar atıcılık kupası gerçekleştirildi

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Kupası, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı havalı silahlar atıcılık kupası gerçekleştirildi

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Kupası, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır bir atmosferde hayata geçirilen müsabakalarda sporcular, hedefe en iyi atışı yapabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılım sağlayan ve ter döken tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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