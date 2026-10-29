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        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Vali Yılmaz: "Cumhuriyet, bu şanlı milletin karakterine en çok yakışan idaredir"

        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende bando gösterileri, öğrenci yürüyüşleri ve etkinliklerle büyük coşku yaşandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Vali Yılmaz: "Cumhuriyet, bu şanlı milletin karakterine en çok yakışan idaredir"

        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende bando gösterileri, öğrenci yürüyüşleri ve etkinliklerle büyük coşku yaşandı.

        Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen bayram kutlamaları başlamadan önce öğrenciler tarafından Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'a çiçek takdim edildi. Program, askeri bando eşliğinde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan lise ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra jandarma ekiplerinin gösterileri dikkat çekti. Okunan şarkılar ve şiirler vatandaşların beğenisini topladı. Yüzlerce Eskişehirli vatandaş, geçit törenini büyük bir coşkuyla takip etti.

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        ?"Cumhuriyetimiz yeniden dirilişimizin adıdır"

        Törende konuşan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyetin kuruluş ve kurtuluş şehri Eskişehir'de kutlanmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Dünyanın en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız üzerinde bu büyük milletin Cumhuriyet idaresiyle beraber hür, bağımsız, bir ve bütün olarak dünya durdukça yaşayacağına sonsuz inancımla 103 yıl önce kurulan Cumhuriyetimizi kuruluş ve kurtuluşun şehri Eskişehir'imizde kutlamanın büyük heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşıyor; Cumhuriyetimizin ilklerine imza atan Eskişehir'in Valisi olmaktan onur duyduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'mızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal ve İstikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Tarihi şan ve şerefle dolu yüce Türk milletinin adını dünyaya altın harflerle duyurduğu tarihi zaferimizi taçlandırdığımız, 103 yıl önce bugün yakılan bir meşale olan kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizin bayramını şanla, şerefle kutlamaya hoş geldiniz diyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı'mız milletimizin var olma ülküsü, Cumhuriyetimiz ise yeniden dirilişimizin adıdır" dedi.

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        "Cumhuriyet, şanlı milletin karakterine en çok yakışan idaredir"

        Vali Yılmaz, "Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet, Türk milletinin damarlarındaki bağımsızlık kanı, içindeki bağımsızlık ateşi, yüreğindeki vatan sevgisidir. Cumhuriyet, Büyük Önder'in ifadesiyle bu şanlı milletin karakterine en çok yakışan idaredir" ifadelerini kullandı.

        ?"Sizler ülkemizi hedeflerine ulaştıracak vizyonla geleceğe taşıyacaksınız"

        Konuşmasında gençlere seslenen Yılmaz, "Sevgili gençler, hedefiniz ülkesine bağlı, ahlaklı, Cumhuriyetçi, inkılapçı, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, karakter sahibi ve bütün bunlarla birlikte Atatürk'ü anlamış, ilke ve inkılaplarını özümseyerek benimsemiş, Cumhuriyete aşık, büyük Türk milletine layık bir vatan evladı olacağınıza güvenim tamdır. Sizler, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi hedeflerine ulaştıracak 2053 ve 2071 vizyonuyla geleceğe taşıyacaksınız" şeklinde konuştu.

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        "Eskişehir'imiz nice başarılara imza atacaktır"

        Atatürk'ün ilkeleri ışığında durmaksızın çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, "Değerli hemşerilerim, Atatürk'ün 'Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak için yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz' sözlerini ilke edinerek eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ilerlemek için Cumhuriyetimizin sarsılmaz değerleri ışığında canla başla çalışacağız. Eskişehir'imiz savunma, havacılık, raylı sistemler ve nadir toprak elementleri alanında nice başarılara imza atacaktır. Kahraman ecdadımızın bizlere bıraktığı en değerli emanet olan Cumhuriyetimizi erdem ve faziletlerinden ödün vermeden yaşatmak, layık olduğu şekilde geleceğe aktarmak milli ödevimizdir. Bu bilinç ve inançla büyük kahraman, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, bu ülke için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, ülkemizi korumayı ilke edinen kahraman gazilerimizi şükranla, minnetle anıyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

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        Programa; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Garnizon Komutanlığı yetkilileri, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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