Eskişehir'de 2 milyon TL'lik kepçe ormanın içinde ortadan kayboldu

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde orman içinde bulunan ve yaklaşık 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ortada kayboldu.

Mihalıççık ilçesi Kavak Mahallesi Eğiriova mevkiinde orman içine bir traktörle birlikte park edilen Okan Tuna'ya ait kepçenin yerinde olmadığını fark eden işletmeci, durumdan şüphelenerek jandarmaya başvurdu. Olay yerine yakın bir noktada traktörün de bulunduğu ve bu araca dokunulmadığını belirten Tuna, 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesi bir an önce bulunmasını ve hırsızların yakalanmasını istiyor. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.