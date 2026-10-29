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        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel bin 103 lavanta fidanı dağıtıldı

        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bin 103 adet lavanta fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel bin 103 lavanta fidanı dağıtıldı

        Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bin 103 adet lavanta fidanı dağıtıldı.

        Eskişehir Valilik Vilayet Meydanı'nda bugün saat 14.00'te düzenlenen etkinlikte Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara lavanta fidanı takdim etti. Cumhuriyet'in 103'üncü yılı münasebetiyle gerçekleştirilen fidan dağıtım programına Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

        "Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum"

        Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, "Orman Bölge Müdürlüğü olarak bugün Valilik Vilayet Meydanı'nda vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için buradayız. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde vatandaşlarımıza toplam bin 103 adet lavanta fidanı dağıtıyoruz. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Şu ana kadar vatandaşlarımıza yaklaşık olarak 500 adet lavanta fidanı dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Buradayız, vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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