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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:36 Güncelleme:
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dönmez, mesajında cumhuriyetin milletin bağımsızlık iradesinin, milli egemenliğinin ve ortak geleceğe olan inancının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan cumhuriyetin, milletin azim ve kararlılığıyla bugünlere ulaştığını ifade eden Dönmez, Türkiye'nin kalkınma ve ilerleme yolculuğuna yön veren bu mirasın korunması ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakılması için çalışılması gerektiğini vurguladı.

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        Dönmez, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda cumhuriyetin ikinci asrının bilim, teknoloji, enerji ve ekonomi alanlarında yeni başarılarla taçlandırılmasının amaçlandığını belirterek, ülkeyi küresel ölçekte söz sahibi, güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

        Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Dönmez, milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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