SOLOTÜRK Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen gösteri öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu ile Muharip Hava Kuvvetleri Bandosu tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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