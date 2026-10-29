Motosikletinin arkasına astığı Türk bayraklarıyla çevre yolunda ilerledi

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi geçişindeki BursaEskişehir çevre yolunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu motosikletine taşıyan bir sürücü, aracının arka kısmına bir çift Türk bayrağı astı. Bayrakların dalgalandığı motosikletiyle çevre yolunda ilerleyen sürücünün o anları trafikteki diğer vatandaşların dikkatini çekti.

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla aracının arkasına taktığı Türk bayraklarıyla çevre yolunda seyretti.

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