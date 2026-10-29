Eskişehirspor taraftarından Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Eskişehirspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrakları ve bando eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Eskişehirspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrakları ve bando eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesinde tribünlere Türk bayrakları yerleştirildi.
Tribünlerde yerini alan kırmızı-siyahlı taraftarlar, Bando Es Es'in çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Karşılaşmanın başlamasıyla taraftarlar, takımlarına destek verdi.
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