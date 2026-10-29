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        Eskişehir'de Cumhuriyet coşkusu cadde ve sokakları sardı

        Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, Eskişehir'de büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 23:44 Güncelleme:
        Eskişehir'de Cumhuriyet coşkusu cadde ve sokakları sardı

        Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü, Eskişehir'de büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

        Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, büyük bir coşkuya sahne oldu. Eskişehirliler, Atatürk Bulvarı'nı doldurarak Cumhuriyet Bayramı sevincine ortak oldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Valilikte gerçekleştirilen bayramlaşma töreninin ardından Atatürk Bulvarı'ndaki geçit törenine katıldı. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hv. Orgeneral Erdoğan Gür ile birlikte özel araca binerek vatandaşları selamlayan Başkan Ünlüce, Eskişehirlilerin bayram coşkusunu paylaştı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, resmi geçit ve gösteriler vatandaşlardan büyük alkış aldı. Törenin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ünlüce, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Eskişehirliler, Başkan Ünlüce ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

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        "Hep senin sayende Atam!"

        Cumhuriyet coşkusunu Eskişehirlilerle birlikte yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Ayşe Ünlüce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve özlemle andıklarını ifade ederek, "'Saye' gölge demekmiş. 'Senin sayende' ne güzel bir cümledir. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, Cumhuriyet'in aydınlığında geleceğe umutla bakabiliyorsak hep senin sayende Atam! Bizlere bu güzel vatanı ve Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı Atatürk Bulvarı'ndaki geçit törenimizde büyük bir coşku, minnet ve özlemle andık. Cumhuriyet'in kenti Eskişehir'den, Cumhuriyet'in 103. yılında bir kez daha söz veriyoruz: Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Cumhuriyet'in ışığını sonsuza dek yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

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