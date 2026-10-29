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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 1 - Iğdır FK: 0

        Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 1 - Iğdır FK: 0

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 10 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:40 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 1 - Iğdır FK: 0

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK’yı 10 mağlup etti.

        Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mehmet Şengül, Mehmet Ali Vardar

        Eskişehirspor: Kaan Çinkaya, Ertuğrul Kurtuluş (Abdulkadir Öksüz dk. 74), İsmail Kulet (Ahmet Kara dk. 74), Emre Sarıkaya, Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 65), Mert Başer, Emre Tangeldi, Fırat Sarı, Atalay Yıldırım (Kerem Baykuş dk. 65), Osman Arslantaş (Hasan Kaya dk. 46)

        Iğdır FK: Taha Tepe, Arda Öztürk (Fahri Pınar dk. 61), Alperen Selvi, Ahmet Köse (Emrecan Terzi dk. 88), Yiğit Ali Buz (AfenaGyan dk. 46), Devran Şenyurt, Crociata, Leon Çalışkan (Hotic dk. 61), Baran Moğultay, Özder Özcan, Tanque (Camara dk. 17)

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        Gol: Kerem Baykuş (dk. 90+7) (Eskişehirspor)

        Sarı kartlar: Emre Tangeldi, Fırat Sarı, Sarper Çağlar (Eskişehirspor), Alperen Selvi, Devran Şenyurt, Ahmet Köse (Iğdır FK)

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