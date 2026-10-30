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        Eskişehir'de sağanak yağış bekleniyor

        Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, ayrıca gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Eskişehir'de sağanak yağış bekleniyor

        Eskişehir'in içinde olduğu bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, ayrıca gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın Eskişehir çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

        Öte yandan, Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde en yüksek hava sıcaklığının 16 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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