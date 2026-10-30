Kesisiz ve dikişsiz rahim ameliyatı Eskişehir'de ilk kez gerçekleştirildi Hasta Ayda Nur Akalın: "Ameliyattan korktuğum için bugüne kadar cesaret edemiyordum" "Beklediğim kadar ağrım olmadı, aşırı bir kanamam yaşanmadı ve ameliyat sonrası çok çabuk ayağa kalktım"

Tıp dünyasında yeni nesil cerrahi yöntemler arasında gösterilen ve hiçbir kesi yapılmadan gerçekleştirilen Doğal Orifislerden Transvajinal Endoskopik Cerrahi (VNOTES) yöntemi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez bir hastada başarıyla uygulandı.

Operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Keziban Saylam Dönmez, uzun süreli kanama şikâyeti olan hastalarda öncelikli olarak medikal (ilaç) tedavilerin tercih edildiğini, ancak her zaman istenen sonucun alınamadığı durumlarda cerrahi mücadelenin kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Dr. Keziban Saylam Dönmez, hastane yönetiminin sağladığı destekle bu yeni tekniği başarıyla uyguladıklarını vurgulayarak, "Uzun süre kanaması olan hastalarımızı öncelikle ilaçla tedavi etmeyi tercih ederiz. Ancak bu tedaviler her zaman sonuç vermeyebilir. Sonuç alınamayan hastalarda ameliyat kararı almak zorundayız. Rahim ameliyatlarında açık cerrahi, laparoskopik (kapalı) ameliyat ve son olarak yeni gelişen VNOTES gibi farklı tekniklerimiz bulunuyor. Biz bu hastamızda yeni tekniği uygulamaya karar verdik, hastamız da kabul etti. Hastane idaremiz gereken malzemeleri temin ederek bize büyük bir destek sağladı ve ameliyatımızı başarıyla gerçekleştirdik. Bu, Eskişehir Şehir Hastanesinde ekibimizle gerçekleştirdiğimiz ilk VNOTES ameliyatı oldu" dedi.

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"Karında kesi yok, iyileşme çok daha hızlı"

Operasyonda görev alan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Duygu Kavak ise VNOTES yönteminin dünya genelinde hızla yayıldığını ve hastalar için konforu en üst düzeye çıkardığını ifade etti. Geleneksel ve laparoskopik yöntemlerle kıyaslandığında VNOTES'un çok ciddi avantajlar sunduğunu belirten Dr. Duygu Kavak, "VNOTES, bütün dünyada uygulanmaya başlanmış yeni nesil bir ameliyat yöntemidir ve doğal orifisler kullanılıyor; kadında bu bölge vajinadır. Laparoskopik yöntem evet çok konforlu bir ameliyattır ancak onda da aletleri kameraya yerleştirmek için karında kesiler ve trokarlar olur. Bu yeni nesil yöntemde ise karından yerleştirdiğimiz trokarları kullanmıyoruz. Kamera ve aletler vajinadan ilerletildiği için hastanın ameliyat sonrası ağrısı çok daha az oluyor, kanaması en az seviyeye iniyor, ayağa kalkma süresi ve hastanede kalış süresi oldukça kısalıyor" ifadelerini kullandı.

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"Ameliyattan korktuğum için bugüne kadar cesaret edemiyordum"

Yıllardır süren sağlık sorunlarına rağmen ameliyat korkusu nedeniyle bugüne kadar cerrahi müdahaleden kaçındığını dile getiren hasta Ayda Nur Akalın, Dr. Keziban Saylam Dönmez ve Dr. Duygu Kavak'ın uyguladığı yöntem sayesinde kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirterek şunları söyledi:

"Uzun yıllardır rahim sıkıntılarımdan ve kanamalarım yüzünden rahatsızdım. Ama ameliyattan korktuğum için bugüne kadar cesaret edemiyordum. Son olarak Keziban hanıma geldim. Kendisi yeni bir sistemin ilk defa uygulanacağını anlattı. Ona inandım, güvendim ve gerçekten de çok güzel bir süreç geçirdik. Beklediğim kadar ağrım olmadı, aşırı bir kanamam yaşanmadı ve ameliyat sonrası çok çabuk ayağa kalktım. İnşallah bu yöntemden rahatsızlığı olan herkes yararlanır. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Başta Keziban hanım ve Duygu hanım olmak üzere tüm ekibe ve bu modern yöntemi hastanemize getirip uygulanmasını sağlayan hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum."