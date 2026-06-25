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        Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Aşure Günü mesajı

        Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Aşure Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan'dan Aşure Günü mesajı

        Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Aşure Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gürcan, mesajında, Aşure Günü'nün, birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni etti.

        Milletin ve İslam aleminin Aşure Günü'nü tebrik ettiğini ifade eden Gürcan, mübarek günün ülkeye, gönül coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, şunları kaydetti:

        "Bu vesileyle, Kerbela'da şehit edilen Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve beraberindeki yol arkadaşlarını rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyor, rabbimden bizleri birlik, kardeşlik ve adalet üzere daim eylemesini niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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