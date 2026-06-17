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        Planörle uçuş yaparken kız arkadaşına evlilik teklif etti

        Ankara'da yaşayan Can Çiftçi, kız arkadaşı Sıla Akkaya'ya Türk Hava Kurumunun (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Havacılık Eğitim Merkezi'nde planörle uçuş yaptıkları sırada evlilik teklifinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Planörle uçuş yaparken kız arkadaşına evlilik teklif etti

        Ankara'da yaşayan Can Çiftçi, kız arkadaşı Sıla Akkaya'ya Türk Hava Kurumunun (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Havacılık Eğitim Merkezi'nde planörle uçuş yaptıkları sırada evlilik teklifinde bulundu.

        Arkadaşlarıyla planör uçuşu deneyimi yaşamak için Havacılık Eğitim Merkezi'ne gelen 32 yaşındaki Çiftçi ile 25 yaşındaki Akkaya, uçuş öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        Farklı planörlerle havalanan Çiftçi ve Akkaya, gökyüzünde yan yana geldi. Bu sırada Çiftçi, telsizden kız arkadaşına evlenme teklif etti.

        Teklif karşısında şaşkınlık yaşayan Akkaya, "Evet" yanıtını verdi.

        Planörlerin piste iniş yapmasının ardından kız arkadaşına sarılan Çiftçi, yüzüğü kız arkadaşı Akkaya'nın parmağına taktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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