Romanyalı hekimler Eskişehir'de tümör tedavisinde kullanılan ablasyon yöntemlerini inceledi

Romanya'dan Eskişehir'e gelen girişimsel radyoloji uzmanları, hastanede tümör tedavisinde kullanılan uygulamaları yerinde inceleyerek ablasyon (vücuttaki hastalıklı veya normal olmayan dokuların ısı, soğuk ya da lazer gibi yöntemlerle kontrollü bir şekilde yok edilmesi veya yakılması işlemi) yöntemleri hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berat Acu tarafından ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 8 hastaya uygulanan tedavi yöntemleri, Romanyalı hekimler tarafından gözlemlendi.

Prof. Dr. Acu, gazetecilere, yaklaşık 30 yıllık hekimlik, 25 yıllık da girişimsel radyoloji deneyiminin bulunduğunu belirterek, Eskişehir'de 15 yıldır hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

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Girişimsel radyolojinin hastalara önemli avantajlar sağladığını ifade eden Acu, şöyle devam etti:

"Girişimsel radyoloji, radyolojik görüntüleme yöntemiyle yani ultrason, anjiyo cihazı, tomografi ve MR eşliğinde, vücut bütünlüğünü bozmadan vücut boşluklarına girip veya damar içerisinden yol bulup hastalıkları tedavi eden bir disiplindir. Yani kısaca ameliyatsız ameliyat diyebileceğimiz yöntemdir."

Bu yöntemlerle hastaların çoğunlukla aynı gün, en fazla ise 1 gün hastanede kaldığını anlatan Acu, iyileşme sürecinin hızlandığını, hastaların günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönebildiklerini söyledi.

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- "Yaklaşık 60 yabancı hekim ESOGÜ'de eğitim aldı"

Acu, 2022'den bu yana farklı ülkelerden yaklaşık 60 hekimin bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla ESOGÜ'ye geldiğini belirterek, "Tayland'dan, Vietnam'dan, Mısır'dan, Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan, Irak'tan, Suriye'den, Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Katar'dan meslektaşlarımız bize geliyor ve biz bilgi ve deneyimlerimizi onlarla paylaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin girişimsel radyoloji alanındaki konumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Acu, "Türkiye, girişimsel radyoloji konusunda çok iyi bir yerde. Dünyadaki yapılan tüm işlemlerin aynısı burada yapılabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da veya Batı Avrupa'da yapılan her türlü işlem bizim ülkemizde her yerde yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

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Acu, Romanya'dan gelen hekimlerle birlikte gün içerisinde 8 tümör hastasının tedavisini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konuk hekimlerin Türkiye'deki uygulamalardan memnun kaldığını anlatan Acu, "Türkiye'nin bu düzeyde olduğunu görünce hem şaşırdılar hem de takdir ettiler. Eminim deneyimli ve memnun bir şekilde kendi ülkelerine dönecekler." dedi.

- "Dünyada önde gelen 4 ülkeden biriyiz"

Yurt dışından gelen hekimlerin koordinasyon görevini üstlenen Umut Deniz Çulhalık, farklı ülkelerden hekimlerin eğitim talepleriyle kendilerine başvurduğunu anlattı.

Türkiye'nin girişimsel radyoloji alanında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Çulhalık, "Girişimsel radyoloji konusunda​​​​​​​ dünyada önde gelen 4 ülkeden biriyiz. Hem işlem sayısı hem de işlem kalitesi açısından çoğu yerde bulamayacakları bir gözlem yapma şansları oluyor. Dolayısıyla onun için burayı seçiyorlar." diye konuştu.

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Yurt dışından hekimlerin ESOGÜ'ye ilgisinin sürekli devam ettiğini vurgulayan Çulhalık, farklı ülkelerden uzmanları ağırlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Çulhalık, Türkiye'nin girişimsel radyoloji alanındaki çalışmalarda 4 ülkeden biri olduğunu ifade ederek, "Bu alanda çalışma yapan ülkeler Güney Kore, İtalya, Çin ve Türkiye. Bizim için gurur verici bir şey. Ülkemizde yabancı hekimleri ağırlamak hem ülkemizi hem de hekimlerimizi tanıtmak çok gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya'dan gelen Uzman Radyolog Dr. Roman Alexandru Loan da girişimsel radyoloji ve onkolojik hastalara yönelik perkütan işlemlerle ilgilendiğini anlattı.

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Fransa'da eğitim aldığına ve Bükreş'teki çeşitli hastanelerde çalıştığına değinen Loan, "Bugün ablasyon tekniklerini öğrenmek için Eskişehir'deydik. Romanya, bu konuda henüz çok yeni bir ülke. Ablasyon çok fazla uygulanmıyor. Bunu da orada öğrenebileceğimiz bir yer olmadığı için Türkiye'yi tercih ettik." dedi.

Türkiye'de gördükleri uygulamaları Romanya'da kullanmak istediklerini dile getiren Loan, pekiştirdikleri bilgilerle daha iyi çalışacaklarını belirterek, ESOGÜ'deki hekimlere teşekkür etti.