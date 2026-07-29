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        Sınav stresini basketbolla atan LGS birincilerinden Burak Mamur Galatasaray Lisesini hedefliyor

        Eskişehir'de yaşayan 13 yaşındaki Burak Mamur, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girerken, sınav sürecindeki stresi basketbolla yönetmesiyle yaşıtlarına örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Sınav stresini basketbolla atan LGS birincilerinden Burak Mamur Galatasaray Lisesini hedefliyor

        Eskişehir'de yaşayan 13 yaşındaki Burak Mamur, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girerken, sınav sürecindeki stresi basketbolla yönetmesiyle yaşıtlarına örnek oluyor.

        İlkokul yıllarından bu yana düzenli çalışma alışkanlığıyla dikkati çeken Mamur, yaklaşık 8 yıl Eskişehir Basketbol Akademi bünyesinde basketbol oynadı.

        Eğitim hayatı boyunca derslerinin yanı sıra sportif faaliyetlerini de aksatmayan Mamur, sezon boyunca takımının antrenmanları ve maçlarına düzenli katılarak sınava hazırlık sürecindeki stresini sporla dengeledi.

        Kitap okumayı günlük yaşamının vazgeçilmez parçası haline getiren Mamur, planlı çalışması ve zamanını verimli kullanması sayesinde bu yılki LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

        Lise tercihinde ilk sıraya Galatasaray Lisesini yazan ve orada okumak isteyen Mamur, gelecekte ekonomi alanında çalışmalar yapmayı hedefliyor.

        - "Sonucu görünce rahatladım"

        Kentteki özel bir okuldan mezun olan Burak Mamur, AA muhabirine, sınav sonuçları açıklanmadan önce soru kitapçığı üzerinden heyecanla cevaplarını kontrol ettiğini söyledi.

        Sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Mamur, "Kitapçıktan kontrol etmiştim ama yine de optik işaretleme nedeniyle bir şüphe vardı. Sonucu görünce rahatladım. Başardığımı hissettim." dedi.

        Mamur, sınava hazırlanırken yoğun ve tek yönlü bir çalışma programı uygulamadığını dile getirdi.

        Başarısında basketbolun önemli payı olduğunu vurgulayan Mamur, şöyle konuştu:

        "Hep ders çalışınca insan bir süre sonra sıkılıyor. Basketbol benim için derslerden uzaklaşmak, kafa dağıtmak ve rahatlamak için güzel bir fırsat oldu. Haftada 4 gün antrenman yapıyordum. Derslerden sonra bana çok iyi geldi."

        Mamur, antrenörlerinin de sınav sürecinde kendisine destek olduğunu belirterek, hem sportif gelişimini sürdürdüğünü hem de akademik çalışmalarına zaman ayırabildiğini ifade etti.

        Kendisi gibi sınava hazırlanan öğrencilere çağrıda bulunan Mamur, "Spor yapanlar sınav senesinde kesinlikle bırakmasın. Dengeyi kursunlar. Birini bırakıp diğerine tamamen odaklanmasınlar. Spor hem psikolojik olarak rahatlatıyor hem de zamanı doğru kullanmayı öğretiyor." diye konuştu.

        - Kitap okumayı yaşam tarzı haline getirdi

        Burak Mamur'un annesi, biyokimya uzmanı doktor Semra Can Mamur ise oğlunun ilkokul yıllarından bu yana kendi çalışma düzenini oluşturan disiplinli bir öğrenci olduğunu kaydetti.

        Oğlunun kitap okumayı yaşam tarzı haline getirdiğini vurgulayan Mamur, bunun akademik başarısına önemli katkı sağladığını ifade etti.

        Mamur, sınav yılında basketbolu bırakmayı hiç düşünmediklerini dile getirerek, "İlk dönemde basketbol önceliğimizdi. Elbette kaygılarımız oldu ancak basketbolun Burak'a çok iyi geldiğini gördük. Biz de her zaman yanında olmaya çalıştık." dedi.

        Basketbolun oğluna yalnızca sportif değil sosyal anlamda da önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Mamur, çocukların akademik başarılarının yanında mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmeleri gerektiğini kaydetti.

        - "Basketbolu bırakmadan başarması çok değerli"

        Eskişehir Basketbol Akademi Spor Kulübü Başkanı Toygarhan Yeşilcan ise Burak Mamur'un sezon boyunca antrenmanları ve maçlarını aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

        Mamur'un saha içinde gösterdiği disiplinin eğitim hayatına da yansıdığını belirten Yeşilcan, "Bizim için en değerli tarafı, basketbolu bırakmadan bu başarıyı elde etmiş olması. Zamanını çok iyi yönetti ve bundan sonra diğer öğrencilerimize de örnek olacak." ifadelerini kullandı.

        Yeşilcan, velilere de çağrıda bulunarak, çocukların sınav döneminde spordan uzaklaştırılmaması, eğitim ve spor hayatının birlikte planlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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