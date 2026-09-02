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        Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

        Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV), kuruluşunun 35. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

        Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV), kuruluşunun 35. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, SEV yönetim kurulu üyeleri, vakfın 35. kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

        Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra SEV Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kalır, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

        Kalır, deftere yazdığı mesajda, vakfın 35. kuruluş yıl dönümünde Atatürk'ün manevi huzurunda bulunmanın gurur ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

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