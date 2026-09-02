Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, SEV yönetim kurulu üyeleri, vakfın 35. kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

Sivrihisar Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (SEV), kuruluşunun 35. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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