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        Kara akbabanın yaşam alanları uydu vericisiyle takip edilecek

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba, uydu vericisi takılarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Kara akbabanın yaşam alanları uydu vericisiyle takip edilecek

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba, uydu vericisi takılarak doğaya bırakıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nesli tehdit altında bulunan 4 akbaba türünün korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar sürdürülüyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kuzey Doğa Derneği, Koç Üniversitesi ve ABD'deki Utah Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında kara akbabaya uydu takip cihazı takıldı.

        Uzmanlarca yeniden doğaya bırakılan kara akbabanın üzerine yerleştirilen uydu vericisi sayesinde kuşun hareketleri ve kullandığı alanlar düzenli olarak takip edilecek.

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        Çalışmadan elde edilecek verilerle kara akbabanın üreme, beslenme ve dinlenme bölgelerinin belirlenmesi, hareket alanının ortaya çıkarılması ve göç dönemlerindeki güzergahlarının takip edilmesi hedefleniyor.

        Uydu takip çalışmasıyla elde edilecek bilimsel verilerin, kara akbabanın yaşam alanlarının daha iyi anlaşılmasına ve türün korunmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.​​​​​​​

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