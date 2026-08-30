Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        30 Ağustos Zafer Bayramı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        30 Ağustos Zafer Bayramı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Sivrihisar Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından kutlama programı, Adliye Sarayı Atatürk Anıtı önünde devam etti.

        Törende Kaymakam Yunus Emre Temel, Hava Meydan Komutanı Albay Tamay ve Belediye Başkanı Dökmeci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Hava Personel Teğmen Berkay Bozkaya yaptı.

        Kutlama programı, Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Metin'in "Akdeniz'e" şiirini okumasıyla sona erdi.

        REKLAM

        Törene, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı

        Benzer Haberler

        Göç yolunda kanadından vurulan leylek rehabilitasyona alındı
        Göç yolunda kanadından vurulan leylek rehabilitasyona alındı
        Bakan Yardımcısı Yenigün'den Eskişehir'deki çocuk evlerine ziyaret Çocuklar...
        Bakan Yardımcısı Yenigün'den Eskişehir'deki çocuk evlerine ziyaret Çocuklar...
        Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'den koruyucu aileye ziyaret
        Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'den koruyucu aileye ziyaret
        Eskişehir'de Zafer Bayramı törenlerle kutlandı
        Eskişehir'de Zafer Bayramı törenlerle kutlandı
        Yoldaki çukuru halıyla kapattılar Erenköy Mahallesi sakinleri bozuk yollara...
        Yoldaki çukuru halıyla kapattılar Erenköy Mahallesi sakinleri bozuk yollara...
        Park halindeki balya yüklü kamyona arkadan çarptı, facia ucuz atlatıldı
        Park halindeki balya yüklü kamyona arkadan çarptı, facia ucuz atlatıldı