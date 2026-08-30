Sivrihisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Törene, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Hava Personel Teğmen Berkay Bozkaya yaptı.

Törende Kaymakam Yunus Emre Temel, Hava Meydan Komutanı Albay Tamay ve Belediye Başkanı Dökmeci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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