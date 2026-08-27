Spina bifida tanılı Buğlem, robotik rehabilitasyonla yürüme becerisini geliştirmeye çalışıyor

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de doğuştan spina bifida (bebeğin omurgasının anne karnındaki ilk aylarda tam olarak kapanmamasıyla oluşan doğumsal bir omurilik rahatsızlığı) tanısı bulunan 8 yaşındaki Buğlem Kısacık, ayağındaki dışa basma ve yürüme sorunlarının ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki Pediatrik Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi sayesinde yürüme becerisini geliştirmeye çalışıyor.

Anne karnındaki gelişim sırasında omurga ve omuriliğin oluşumunda meydana gelen spina bifida nedeniyle tedavi gören Buğlem, 7 yaşındayken ayağındaki yürüme problemine yönelik tendon transferi operasyonu geçirdi.

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Yürüme sorunlarının devam etmesi üzerine doktorlarının yönlendirmesiyle Buğlem'in ailesi, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesindeki Pediatrik Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemi uygulaması için randevu aldı.

Yaklaşık iki haftadır robotik yürüme cihazıyla rehabilitasyon gören, Mustafa Kemal İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan ve Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) uzay bilimleri eğitimi alan Buğlem'in 1,5 ay sürmesi planlanan tedavisinde, cihazın hareket hızı ve çocuğa sağladığı destek düzeyi ihtiyacına göre ayarlanıyor.

Tedavi sırasında çeşitli oyunlardan da yararlanılarak Buğlem'in cihazın yönlendirdiği yürüme hareketine aktif şekilde katılması sağlanıyor.

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Programla Buğlem'in doğru yürüme becerisinin geliştirilmesi ve günlük yaşamında daha bağımsız hareket edebilmesi hedefleniyor.

- Tedaviden kısa süre sonra ayağının üzerine rahat basmaya başladı

Buğlem'in babaannesi 64 yaşındaki Canan Kısacık, AA muhabirine, torununun uzun süredir yürüme konusunda çeşitli sorunlar yaşadığını söyledi.

Torununun bel bölgesinden ameliyat edildiğini belirten Kısacık, ayağındaki problemin düzelmesini beklediklerini ancak yürüme ve basma sorunlarının devam ettiğini anlattı.

Kısacık, daha sonra doktorların yönlendirmesiyle tendon transferi operasyonu geçiren Buğlem'in robotik rehabilitasyon programına başladığını belirterek, tedaviden kısa süre sonra torununun ayağının üzerine daha rahat basmaya başladığını ifade etti.

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Rehabilitasyon başladıktan 2 gün sonra Buğlem'in ayağının üzerine bastığını vurgulayan Kısacık, "Önceden ayağı acıdığı için basamıyordu. Artık kendine güveni gelmeye başladı. Eskiden acısı olmasa bile korkusundan dolayı basamıyordu. Şimdi güveni gelince basmaya ve yürümeye başladı." diye konuştu.

Kısacık, torununun evde de daha rahat hareket ettiğini anlatarak, "Artık evde elimden tutup koşmaya çalışıyor. Biz onun bu gelişimine çok mutlu oluyoruz." dedi.

- "Doğru hareket paterninin sık tekrarlanması önemli"

Buğlem'in tedavisini gerçekleştiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Baran Sezgin de robotik yürüme cihazlarının özellikle nörolojik rehabilitasyon ihtiyacı bulunan çocuklarda kullanılabildiğini söyledi.

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Nörolojik ve nöromüsküler rahatsızlıklarda rehabilitasyonun önemli amaçlarından birinin doğru hareket paterninin (bir bulgunun, dokunun veya hastalığın vücutta izlediği düzen, dağılım biçimi veya karakteristik görünüm kalıbı) oluşturulması ve tekrarlanması olduğunu belirten Sezgin, robotik sistemlerin bu süreçte fizyoterapistlere destek olduğunu ifade etti.

Sezgin, fizyoterapistlerle çalışmanın yanında doğru hareket paterninin oluşması, bunun yeniden öğrenilmesi ve sık tekrar edilerek daha rahat yapılabilir hale gelmesinin önemine işaret ederek, bunun için de robottan destek alındığını vurguladı.

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Fizyoterapist Mesut Sarıbıyık da robotik cihazın çocukların doğru yürüme hareketini tekrar etmelerine yardımcı olduğunu belirtti.

Bir seansın yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ancak sürenin çocuğun toleransına göre değiştirilebildiğini aktaran Sarıbıyık, cihazın hareket hızının artırılabildiğini ve sağladığı desteğin çocuğun durumuna göre azaltılabildiğini kaydetti.

Tedavi sırasında oyunlardan da yararlandıklarını anlatan Sarıbıyık, bunun çocukların rehabilitasyona aktif katılımını artırdığını dile getirdi.

Sarıbıyık, sistem üzerinde çeşitli hareket oyunlarının bulunmasının önemli bir katkı sunduğunu belirterek, "Normalde çocuklar hastaneye gelmeyi pek sevmezler. Burada oyunların yardımıyla hem cihazın yaptığı harekete aktif katılım sağlıyorlar hem de puan toplamaya çalışıyorlar." diye konuştu.