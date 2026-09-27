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        TEKNOFEST'te Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 4 Türkiye derecesi

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde faaliyet gösteren Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması'nda 4 Türkiye derecesi elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 14:58 Güncelleme:
        TEKNOFEST'te Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 4 Türkiye derecesi

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde faaliyet gösteren Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması'nda 4 Türkiye derecesi elde etti.

        Okul öğrencileri, "Kaynakçılık" kategorisinde Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğünü kazanırken, "Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama" kategorisinde de Türkiye üçüncüsü oldu.

        Kaynakçılık kategorisinde Danışman Öğretmen Yasin Semih Altın rehberliğindeki "LAV Takımı" Türkiye birinciliğini, Danışman Öğretmen İsa Bekdemir rehberliğindeki "ARK Takımı" Türkiye ikinciliğini, Danışman Öğretmen Habip Hönül rehberliğindeki "ES Kaynak Takımı" ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

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        Böylece kaynakçılık kategorisindeki ilk 3 derece Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımlarının oldu.

        Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama kategorisinde ise Danışman Öğretmen Cumali Çağlar rehberliğindeki "PANOTECH Takımı" Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

        Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, öğrencilerin elde ettiği derecelerin kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

        Mesleki ve teknik eğitimin teorik bilginin yanı sıra uygulamayla desteklenmesinin önemine değinen Küpeli, şunları kaydetti:

        "Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması'nda 4 Türkiye derecesi elde etmesi bizler için büyük bir gurur. Özellikle 'Kaynakçılık' kategorisinde Türkiye'nin ilk üç derecesinin öğrencilerimiz tarafından kazanılması, gençlerimizin yetenek ve azminin yanı sıra öğretmenlerimizin ve eğitim kadromuzun emeğini de ortaya koyuyor. Mesleki ve teknik eğitimi yalnızca teorik bilgilerle sınırlı görmüyor, öğrencilerimizin üretimin içerisinde yer almasını ve öğrendiklerini uygulamaya dönüştürmesini önemsiyoruz. TEKNOFEST'te elde edilen bu sonuç, bu eğitim anlayışının önemli bir göstergesidir. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen tüm eğitim kadromuzu kutluyorum."

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        Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç ise derecelerin öğrencilerin çalışmaları ve öğretmenlerin rehberliğinin sonucu olduğunu ifade etti.

        Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Seğmen de derecelerin uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin sonucu olduğunu vurguladı.

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