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        Yerel tohumlar Anadolu Tarım İşletmesinde modern üretimle yeniden tarıma kazandırılıyor

        YAVUZ EMRAH SEVER - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında, Anadolu'nun farklı bölgelerine özgü yerel tohumlar Eskişehir'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde çoğaltılarak sertifikalı şekilde üreticilerle buluşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Yerel tohumlar Anadolu Tarım İşletmesinde modern üretimle yeniden tarıma kazandırılıyor

        YAVUZ EMRAH SEVER - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında, Anadolu'nun farklı bölgelerine özgü yerel tohumlar Eskişehir'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde çoğaltılarak sertifikalı şekilde üreticilerle buluşturuluyor.

        Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından tescillenen fasulye, domates, biber, patlıcan ve bal kabağı grubundaki 12 yerel çeşit, 2017 yılında başlatılan proje kapsamında uzman ekiplerce özenle yetiştiriliyor.

        İşletmenin AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğü arazide yetiştirilen fidelerden elde edilen tohumlar, sertifikalandırılıp paketlendikten sonra Tarım Kredi KOOP marketlerde satışa sunuyor.

        - "Bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz"

        Anadolu Tarım İşletmesi Müdür Vekili Abdullah Güler, AA muhabirine, projenin işletmeleri için önem taşıdığını söyledi.

        Projenin ata tohumculuğunu geliştirmek ve vatandaşlar arasında yaygınlaştırmak için yapıldığını kaydeden Güler, şöyle konuştu:

        "Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklediği proje kapsamında 12 çeşit üretim yapmaktayız. Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Yöresel ve geleneksel olarak yetiştirilen ata tohumlarına sahip çıkmayı hedefliyoruz. Bizden sonraki nesillere aktarmak istiyoruz. Bu çok kıymetli bir gen kaynağı. Bu gen kaynaklarını korumak bizim için çok önemlidir."

        İşletmenin Bitkisel Üretim Şubesi'nde görevli ziraat yüksek mühendisi Oğuzhan Önal ise yerel tohumların belirli bölgelerde uzun yıllar süren doğal seleksiyon sonucu oluşan ve biyolojik çeşitlilikle kültürel mirası temsil eden bitki popülasyonları olduğunu anlattı.

        TAGEM tarafından koruma altına alınan bu materyallerin aynı zamanda gen bankalarında muhafaza edildiğini belirten Önal, tescil sürecini tamamlayan çeşitlerin modern üretim teknikleriyle çoğaltılarak üreticilere ulaştırıldığını kaydetti.

        Anadolu Tarım İşletmesinde halen fasulye, domates, biber, patlıcan ve bal kabağı grubunda 12 yerel çeşit üzerinde üretim çalışmasının yürütüldüğünü bildiren Önal, şöyle devam etti:

        "Fasulyelerden Ordu mor fasulye, Tokat boncuk fasulye, Gucubu fasulyesi... Domateslerden turuncu domates, Ayaş beyaz bodur domates... Biberlerden ise Çifteler biberi, Sarayönü kıl biber ve yeşil kambur biberimiz var. Patlıcanlardan Koçaş patlıcanı, Topak patlıcan, Yamula patlıcanı türlerimiz var. Tabii bunların hepsi bölgeye uygun, uyumlu çeşitler. Mevzuata göre menşei bölgelerde üretilmesi gerektiğinden işletmemizde üretimleri gerçekleştiriliyor."

        Önal, tohumlara olan ilginin yoğun olduğunu sözlerini ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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