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        Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt imal eden 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt üretip sattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt imal eden 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de atık yağdan akaryakıt üretip sattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ve karışımlı akaryakıt üretimi yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu Eskişehir-Ankara kara yolunun 28'inci kilometresinde yer alan bir tesisin içinde kurulan düzenekle atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilerek satışa sunulduğu belirlendi.

        Polis tarafından düzenlenen operasyonda, 23 bin 245 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt, 7 sentetik ecza hap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Tesisin mühürlendiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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