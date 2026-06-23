Alzheimer hastası yaşlı adam, merkez desteğiyle yeniden sosyalleşti

Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Sait Dayak, kaybolmasının ardından tanıştığı Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi sayesinde sosyal hayata yeniden uyum sağladı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Binevler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Dayak, evinin yolunu kaybetmesinin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi personeli tarafından bulundu.



Merkezle 2023 yılında tanışan Dayak, o tarihten bu yana haftanın iki günü düzenli olarak merkeze giderek çeşitli etkinliklere katılıyor.



Merkezde bilişsel, fiziksel ve sosyal destek programlarından yararlanan Dayak, akıl ve zeka oyunlarıyla hafıza egzersizleri yaparken iş ve uğraş atölyelerinde de ince motor becerilerini geliştiriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Dayak, merkezin kendisine evindeki kadar rahat ve huzurlu bir ortam sunduğunu belirtti.



Merkezde hizmet almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dayak, "Günün önemli bir kısmında uyuyordum. Odamdan dışarı çıkmıyordum. Gelen misafirleri çoğu zaman görmüyordum. Bu merkeze geldiğimden beri artık daha az uyuyorum. Uyku problemim kalmadı. Buradaki diğer danışanlarla çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Birbirimizin dertlerini dinliyor, sohbet ediyoruz. Bu da bizi motive ediyor." dedi.



Dayak'ın eşi Neşe Dayak ise eşinin emeklilik döneminde daha içine kapanık ve asabi bir hale geldiğini belirterek, "Merkezden sonra daha sakin ve iletişimi güçlü biri oldu. Artık eşimle daha çok sohbet edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.













