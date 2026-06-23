Gaziantep'in hasadı ve tarihi fotoğraf karelerinde yarışacak

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından, "Gaziantep'te Hasat Mevsimi" ve "Kadim Şehir Gaziantep" temalı fotoğraf yarışmaları düzenlenecek.



GTB'den yapılan açıklamaya göre, kentin kültürel hafızasını, üretim gücünü ve yaşam zenginliğini fotoğraf sanatıyla geleceğe taşımayı amaçlayan yarışmalara, Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf tutkunları katılabilecek.



Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek "Gaziantep'te Hasat Mevsimi" Fotoğraf Yarışması'nda toprağın bereketi, üreticinin emeği ve tarımsal yaşam konu alınacak.



İkinci kez düzenlenecek "Kadim Şehir Gaziantep" Fotoğraf Yarışması'nda ise şehrin kültürel kimliği, tarihi dokusu ve yaşam kültürü fotoğraf kareleriyle anlatılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in yalnızca tarihiyle değil, üretimi, kültürü, insanı ve yaşam zenginliğiyle de eşsiz bir şehir olduğunu belirtti.



Yarışmalar sayesinde kentin sahip olduğu değerlerin sanatın evrensel diliyle kayıt altına alındığını ifade eden Akıncı, her bir fotoğraf karesinin Gaziantep'in hikayesini geleceğe taşıyan önemli bir belge niteliği taşıdığını kaydetti.



Yarışmalara başvuruların 27 Kasım 2026 tarihine kadar GTB'nin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabileceği bildirildi.







